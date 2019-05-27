ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семочко подал иск о восстановлении в должности

Новости » Общество    27.05.2019 - 14:05
Семочко подал иск о восстановлении в должности
Фото: Сергей Семочко (semochko.net)

Семочко подал иск о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко через суд хочет восстановиться в должности и просит отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении. Соответствующий иск он подал 23 мая в Кассационный административный суд, сообщает "Слово и Дело".

Сейчас для рассмотрения иска Семочко определено коллегию судей в составе: судья-докладчик Ирина Васильева (председательствующая), Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак.

Напомним, осенью 2018 года журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. После резонансного расследования СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), в рамках которого проверяла информацию в отношении Семочко.

Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Также сообщалось, что Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведкой по почкам" Леси Ивановой, ведущей программы "Наші гроші".

В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко. 

Прокуратура Херсона выявила нарушения в действиях судей Апелляционного суда Суд в РФ рассмотрит апелляции восьми украинских моряков
Новости Украины Сергей СемочкоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь