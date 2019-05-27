Фото: Сергей Семочко (semochko.net)

Семочко подал иск о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко через суд хочет восстановиться в должности и просит отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении. Соответствующий иск он подал 23 мая в Кассационный административный суд, сообщает "Слово и Дело".

Сейчас для рассмотрения иска Семочко определено коллегию судей в составе: судья-докладчик Ирина Васильева (председательствующая), Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак.

Напомним, осенью 2018 года журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. После резонансного расследования СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), в рамках которого проверяла информацию в отношении Семочко.

Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Также сообщалось, что Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведкой по почкам" Леси Ивановой, ведущей программы "Наші гроші".

В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко.