Суд отказался приостановить решение Нацсовета по лицензии "112 Украина"

Иллюстративное фото (112.ua)

Суд не видит основания для удовлетворения иска

Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворять иск от пяти региональных компаний под эмблемой "112 Украина" о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания касательно отмены лицензии телеканалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Отмечается, что суд постановил отказать в ее удовлетворении иск телеканала из-за недостаточного количества доводов о незаконности решения Нацсовета.

"Рассмотрев доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска, суд пришел к выводу, что видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. Сейчас истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам для принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в суд поступило заявление об обеспечении иска от пяти телерадиоорганизаций, которые вещают под эмблемой "112 Украина". Они просили суд отменить решение Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить вещание каналов в цифровом формате (Т2).

Ранее в Нацсовете разъяснили, что будет с вещанием "112 Украина" после отмены лицензии. Запрет касается лишь вещания телеканала в формате Т2, но не распространяется на вещание в интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале. По подсчетам аналитиков, телеканал потеряет около 40% аудитории из-за отмены лицензии

Также РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента следят за ситуацией вокруг телеканала и заявляют, что вскоре будет обновлен состав Нацсовета, что "поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке".