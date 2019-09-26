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Офис президента отреагировал на лишение лицензии "112 Украина"

Новости » Политика    26.09.2019 - 13:07
Офис президента отреагировал на лишение лицензии "112 Украина"
Иллюстративное фото (112.ua)

Вскоре будет обновлен состав Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания

Офис президента отреагировал на лишение лицензии телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ОП отметили, что следят за ситуацией в отношении телеканала. Также сообщили, что вскоре будет обновлен состав Нацрады Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", - сообщили в пресс-службе.

Офис президента отреагировал на лишение лицензии &quot;112 Украина&quot;

Напомним, сегодня Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". В решении говорится о том, что телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания осуществила мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", показ которого был анонсирован телеканалом "112 Украина". По данным СМИ, канал "112 Украина" планировал показать пропагандистский фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе, но из-за скандала снял его с показа.

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