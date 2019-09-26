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Нацрада разъяснила, что будет с вещанием "112 Украина"

Новости » Общество    26.09.2019 - 17:01
Нацрада разъяснила, что будет с вещанием "112 Украина"
Иллюстративное фото (112.ua)

Запрет не касается вещания телеканала в интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале

Национальный совет совета по вопросам телевидения и радиовещания разъяснил, что как будет происходить вещание телеканала "112 Украина" после того, как в силу вступило решение о прекращении лицензии телеканала. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Нацрады.

Так, по словам работников Нацрады, в ряде регионов будет прекращено только цифровое вещание телеканала "112 Украины".

"В цифре не будет вещания только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня рассматривали. Национальный совет отсылает письмо провайдеру. Как только он его получит, он его и выключает. Отключает сигнал провайдер. Это не через полгода, это в ближайшее время", - пояснили в Нацраде.

По решению Нацрады, лицензий на цифровое вещание были лишены 5 компаний: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

Согласно данных Госреестра субъектов информационной деятельности эти компании распространяли вещания канала на несколько регионов. В частности, вещание распространялось в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Рогу, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачеве, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и прилегающих районах.

Кроме того, согласно решению цифровое вещание канала "112 Украина" будет прекращено и в городах Луганской и Донецкой областей. В частности, в Мариуполе, Константиновке, Краматорске и других.

Впрочем, в Нацраде заверили, что в этих регионах телеканал можно будет смотреть на спутниковом и кабельном сигнале. Также вещание будет доступно в интернете.

Напомним, 26 сентября Нацрада отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

Опубликован закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций Пяти каналам с логотипом "112 Украина" объявили предупреждение, - Нацрада
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