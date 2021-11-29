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Суд отказался арестовать Савченко и вернул в прокуратуру дело о "теракте в Раде"

Автор: Сергей Новиков

Броварской горрайонный суд Киевской области отказался взять под стражу бывшего нардепа Надежду Савченко по делу о "теракте в Раде". А также вернул ее дело в прокуратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Савченко.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной рады минометами из баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокурору отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко и Рубана.

Напомним, весной 2018 года Савченко заподозрили в причастности к делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, они якобы планировали совершить теракт в Верховной раде. Их арестовали, но спустя год выпустили из-под стражи.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что они якобы готовили минометный обстрел здания украинского парламента.

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Надежда СавченкоВладимир Рубан