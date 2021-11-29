Суд відмовився заарештувати Савченко і повернув до прокуратури справу про "теракт у Раді"

Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню нардепку Надію Савченко у справі про "теракт в Раді". А також повернув її справу до прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Савченко.

"Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної ради мінометами з баржі, що пливе Дніпрому", повернуто прокурору через необґрунтованість звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокурору відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко і Рубана.