Правоохранители завершили расследование дела Рубана-Савченко

Материалы дела переданы защитникам для ознакомления

Расследование по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершено. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Сарган отметила, что материалы уголовного дела пока передали сторонам защиты для ознакомления.

Она отметила, что более подробную информацию по делу сообщат 2 августа в ходе брифинга генерального прокурора Юрия Луценко и первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины проверяет причастность военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия Владимиру Рубану и депутату ВР Надежде Савченко.

В СБУ заявляли, что Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию. "В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - сообщали в ведомстве.

Кроме того, в спецслужбе сообщали, что в ходе психологической экспертизы с использованием полиграфа были установлены обоснованные выводы относительно намерений Савченко устроить теракт у здания Верховной рады Украины.