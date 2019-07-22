Суд отказал НБУ в снятии ареста с имущества Коломойского

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Национального банка Украины на постановление Печерского районного суда относительно ареста имущества бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом говорится в решении суда от 23 мая 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Национальный банк просил снять арест с активов, которые были переданы ему в ипотеку, чтобы иметь возможность продать их.

Среди этих активов имущество ПАО "Никопольский завод ферросплавов", об'объекты в Буковеле, имущество компании "Приватофис" и другие.

Напомним, в сентябре 2017 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Печерский районный суд Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкий горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота" (конечные бенефициары Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов) в рамках расследования хищения средств из "Приватбанка"

Отметим, в июле 2019 года следственный судья Печерского районного суда г Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и об'объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "Приватбанка".