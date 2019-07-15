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Суд снял арест с 400 объектов недвижимости Коломойского

Новости » Экономика    15.07.2019 - 11:40
Суд снял арест с 400 объектов недвижимости Коломойского
Фото: Печерский суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Имущество Коломойского находилось под арестом два года

Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка". Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Судья Вовк решил, что арест на мано ООО "Приватофис" "был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины".

Судья ссылается на решение Европейского суда по правам человека, согласно которым "вмешательство государственного органа в право на мирное владение имуществом должно обеспечить "справедливый баланс" между общим интересом общества и требованиями защиты основополагающих прав конкретного лица".

Напомним, в июле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что были наложены аресты на ликвидное имущество "ПриватБанка" и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости ООО "Приватофіс".

Согласно материалам уголовного дела, "ПриватБанк" предоставил кредит ООО “Приватофис". В залог банку были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика.

Как сообщало РБК-Украина, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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