Суд відмовив НБУ у знятті арешту з майна Коломойського

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу Національного банку України на ухвалу Печерського районного суду щодо арешту майна колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це йдеться в рішенні суду від 23 травня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Національний банк просив зняти арешт з активів, які були передані йому в іпотеку "ПриватБанку", щоб мати можливість продати їх.

Серед цих активів майно ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", об'єкти в Буковелі, майно компанії "Приватофис" та інші.

Нагадаємо, у вересні 2017 року за клопотанням Генеральної прокуратури Печерський районний суд Києва заарештував майно "Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату", "Нікопольського заводу феросплавів", "Марганецького гірничо-збагачувального комбінату" та "Дніпроазоту" (кінцеві бенефіціари Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов) в рамках розслідування розкрадання коштів з "ПриватБанку"

Відзначимо, в липні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку".