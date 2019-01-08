Суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства Олешко

Защита подозреваемого просила об изменении меры пресечения
Запорожский апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства бойца антитеррористической операции (АТО), активиста Виталия Олешко ("Сармата") Николая Ломаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
Как отмечается, сегодня, 8 января, в зале суда была организована видеосвязь с подозреваемым из Криворожского СИЗО и с его адвокатом Юрием Черкавским. Адвокат просил освободить Ломаку из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
В свою очередь, сторона обвинения подчеркнула риск побега подозреваемого, вероятность того, что он может скрыться от следствия, давление на свидетелей и уничтожение вещественных доказательств.
"Выслушав все стороны председательствующий судья Юрий Грипас оставил жалобу без удовлетворения до 20 января 2019 года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2018 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области арестовал четырех подозреваемых в убийстве Олешко.
Также сообщалось, что в декабре 2018 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве Олешко Евгению Бродскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Отметим, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко на улице, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.