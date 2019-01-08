Суд залишив під вартою ймовірного виконавця вбивства Олешка

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Захист підозрюваного просив про зміну запобіжного заходу

Запорізький апеляційний суд залишив під вартою ймовірного виконавця вбивства бійця антитерористичної операції (АТО), активіста Віталія Олешка ("Сармата") Миколу Ломаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як зазначається, сьогодні, 8 січня, у залі суду було організовано відеозв’язок з підозрюваним із Криворізького СІЗО та з його адвокатом Юрієм Черкавським. Адвокат просив звільнити Ломаку з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

У свою чергу, сторона обвинувачення наголосила на ризиках втечі підозрюваного, переховування від слідства, тиску на свідків та знищенню речових доказів.

"Вислухавши усі сторони головуючий суддя Юрій Грипас залишив скаргу без задоволення до 20 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у серпні 2018 року Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Також повідомлялося, що у грудні 2018 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство Олешка Євгену Бродському у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Зазначимо, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка на вулиці, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.