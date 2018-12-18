Подозреваемого в убийстве Олешко арестовали на два месяца

Адвокаты после заседания сказали, что будут обжаловать это решение суда
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") Евгению Бродскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.
"Суд постановил ходатайство удовлетворить. Применить к Бродскому (меру пресечения - ред.) в виде содержания под стражей", - зачитал судья Виталий Писанец.
Адвокаты после заседания сказали, что будут обжаловать это решение суда.
Напомним, в сентябре текущего года суд Запорожья арестовал одного из подозреваемых в организации убийства "Сармата". 38-летний арестованный является уроженцем Донецкой области.
Кроме того, в августе суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых в убийстве Олешко.
Как писало РБК-Украина, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко на улице, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.