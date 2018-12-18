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Подозреваемого в убийстве Олешко арестовали на два месяца

Новости » Общество    18.12.2018 - 19:01
Подозреваемого в убийстве Олешко арестовали на два месяца
Фото: Виталий Олешко (brd24.com)

Адвокаты после заседания сказали, что будут обжаловать это решение суда

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") Евгению Бродскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить. Применить к Бродскому (меру пресечения - ред.) в виде содержания под стражей", - зачитал судья Виталий Писанец.

Адвокаты после заседания сказали, что будут обжаловать это решение суда.

Напомним, в сентябре текущего года суд Запорожья арестовал одного из подозреваемых в организации убийства "Сармата". 38-летний арестованный является уроженцем Донецкой области.

Кроме того, в августе суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых в убийстве Олешко.

Как писало РБК-Украина, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко на улице, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.

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