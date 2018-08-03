Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко

Бердянский горрайонный суд Запорожской области арестовал всех четырех подозреваемых

Бердянский горрайонный суд Запорожской области в пятницу, 3 августа, арестовал всех четырех подозреваемых в убийстве бойца Антитеррористической операции (АТО), активиста Виталия Олешко. Об этом сообщает местное издание "Рro.berdyansk".

Таким образом, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога.

Сообщается, что Владимиренков находился в автомобиле Mazda-6 вместе с Обуховым.

"На данный момент установлено и подтверждено камерами видеонаблюдения, что подозреваемые прибыли в город для осуществления умышленного убийства Олешко. Владимиренков находился в автомобиле с Обуховым, в который пересели другие после убийства. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Владимиренков участвовал в совершении преступления", - щаявил следователь Алексей Мартемьянов.

Напомним, сегодня суд также арестовал на два месяца Артема Матюшина и Николая Ломаку.

В рамках расследования убийства в Бердянске бойца антитеррористической операции прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным. Подозрение четырем задержанным сообщено по факту убийства по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В данном уголовном производстве продолжаются следственные действия. Известно, что в настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства Виталия Олешко. В частности, Олешко могли убить из-за его предпринимательской и политической деятельности.