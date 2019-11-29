Суд оставил Пашинского под стражей

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей Сергея Пашинского.

Напомним, 7 октября суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата.

РБК-Украина писало, что ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Как сообщается, нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Напомним, Генеральная прокуратура готовится открыть новые уголовные дела против бывшего главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат 8 созыва Сергея Пашинского. По словам Рябошапки, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла несколько новых дел против экс-нардепа. Одно из них связано со схемами в оборонной сфере.

Рябошапка сообщал, что в начале сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.