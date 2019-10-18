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Рябошапка: экс-нардепам предъявили около 10 подозрений

Новости » Политика    18.10.2019 - 17:05
Рябошапка: экс-нардепам предъявили около 10 подозрений
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

При Рябошапке активизировалось уголовное преследование бывших нардепов

С начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.

"С начала сентября около 10 подозрений было предъявлено бывшим народным депутатам", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении бывшему нардепу Константину Жеваго. По состоянию на октябрь бизнесмен объявлен в розыск. Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"

Кроме того, подозрение объявили бывшему депутату Дмитрию Белоцерковцу. НАБУ подозревает его в недостоверном декларировании на 3,8 млн гривен.

Сегодня Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Сергея Пашинского под стражей. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть нанесение телесного повреждения, опасного для жизни.

НАБУ вручило подозрение Гладковскому
Новости Украины нардепподозрениеРуслан Рябошапка
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