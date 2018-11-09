Суд оставил без изменений меры пресечения фигурантам "дела Труханова"

Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд отклонил все ходатайства защиты мэра Одессы и других фигурантов

Малиновский районный суд отклонил все ходатайства защиты мэра Одессы Геннадия Труханова и других фигурантов так называемого дела "Краяна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что суд завершил подготовительное производство по делу и приступил к рассмотрению его по существу. Сегодня, в частности, суд отклонил все ходатайства, заявленные защитой. Суд отказался снимать арест с половины средств, заплаченных городом за административное здание завода "Краян" (92 млн гривен).

Кроме того, суд не отменил залоги (по 5,5 млн гривен) для двух фигурантов - директора ООО Valton Group Игоря Кравченко и директора ООО "Девелопмент элит" Петра Загодиренко.

Также судебная коллегия оставила без рассмотрения жалобы адвокатов на действия Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национально антикоррупционного бюро. Отклонено и ходатайство о закрытии производства в отношении оценщицы здания Галины Богдановой.

Первое заседание по сути назначено на 14 ноября.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова. Как установило следствие, Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами мэрии Одессы и частной компании завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционная схема реализована под видом покупки здания завода "Краян" по явно завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что САП вручила обвинительный акт 8 подозреваемым в деле Труханова. Также НАБУ назвало однопартийцев Труханова, причастных к хищению средств.