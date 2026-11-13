Суд остаточно заборонив УПЦ користуватися двома храмами Києво-Печерської лаври

Апеляційний суд підтвердив рішення на користь держави і Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо користування двома храмами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила у Facebook міністерка культури Тетяна Бережна.

УПЦ програла

12 листопада Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу монастиря Української Православної Церкви. Йшлося про усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою з Трапезною палатою на території Верхньої лаври.

Рішення суду є остаточним і вже набрало законної сили, каже Бережна.

Деталі апеляції

Монастир УПЦ вимагав через суд відновити доступ до цих будівель, щоб проводити богослужіння та релігійні обряди. Його представники наполягали, що договори користування продовжили діяти, каже міністерка.

За словами Бережної Господарський суд міста Києва 13 червня 2023 року відмовив у задоволенні позову, після чого монастир подав апеляцію. Апеляційна інстанція підтвердила рішення на користь Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Ці два храми монастир УПЦ використовував на підставі двох договорів про почасове безоплатне користування від 17 червня 2016 року.

"Строк їхньої дії завершився 31 грудня 2022 року. Національний заповідник заздалегідь повідомив про завершення строку дії договорів і те, що не продовжуватиме їх надалі", - уточнила Бережна.

У січні 2023 року комісія провела інвентаризацію та технічний огляд обох будівель і оформила їх повернення Заповіднику. Судовий спір щодо користування цими храмами тривав із 2023 року.