У Києві пропонують перейменувати Московську браму Києво-Печерської лаври: деталі петиції

У Києві зареєстрували петицію з вимогою змінити назву Московської брами XVIII століття на території Києво-Печерської лаври.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію №14562 на сайті КМДА.

Що пропонують змінити

Автор петиції Костянтин Досичев закликає Департамент охорони культурної спадщини КМДА підготувати подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Йдеться про внесення Московської брами XVIII століття, розташованої на вулиці Івана Мазепи (Лаврській), 23, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Це, за задумом автора, має стати частиною процедури підготовки урядового акта про перейменування споруди.

У петиції посилаються на закон №3005-IX від 27 липня 2023 року "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

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Скільки підписів зібрала петиція

Станом на момент публікації петиція зібрала понад 350 підписів із необхідних 6000. До завершення збору підписів залишалося 51 день.

Щоб Київська міська рада розглянула електронну петицію, вона має набрати встановлену кількість голосів у визначений термін.