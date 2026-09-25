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Успенський собор Лаври після удару РФ накриють захисним укриттям: коли почнуться роботи

16:36 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Успенський собор Лаври після удару РФ накриють захисним укриттям: коли почнуться роботи Вигляд Успенського собору після російської атаки 15 червня (фото: Getty Images)
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У Києво-Печерській лаврі найближчими днями розпочнуть монтаж консерваційного укриття над Свято-Успенським собором, який у червні пошкодив російський безпілотник.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка в ефірі "Радіо Культура".

Собор захистять перед зимою

За словами Остапенка, кошти на роботи вже виділили з резервного фонду. Захисне укриття має вберегти пошкоджену будівлю від впливу погодних умов упродовж зими та створити умови для початку повноцінної реставрації.

Монтаж конструкції стартує найближчими днями.

Водночас директор заповідника зазначив, що відновлення Успенського собору може тривати до двох років, якщо фінансування надходитиме без затримок і безпекова ситуація не погіршиться.

Як постраждала Лавра

У ніч проти 15 червня російський дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Найбільших руйнувань зазнав дах храму, який, за оцінками заповідника, пошкоджений на 80%. Протягом тижня рятувальники здійснили терміновий ремонт даху.

Успенський собор Лаври після удару РФ накриють захисним укриттям: коли почнуться роботиУспенський собор Лаври після удару РФ накриють захисним укриттям: коли почнуться роботиНаслідки атаки на Успенський собор (фото: Getty Images)

Під час тієї ж атаки постраждали й інші культурні установи Києва, зокрема скарбниця Національного музею історії України, Музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту України.

Раніше уряд повідомляв, що виділить кошти з резервного фонду державного бюджету на відновлення Успенського собору.

Читайте також про те, що під час урочистостей з нагоди 975-річчя Лаври делегат швейцарського уряду в Україні Жак Жербе заявив, що Швейцарія через ЮНЕСКО виділяє близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення святині.

Раніше ми ділились репортажними фото, який вигляд мала Лавра у перші години після атаки.

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