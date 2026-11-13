Суд окончательно запретил УПЦ использовать два храма Киево-Печерской лавры

Апелляционный суд подтвердил решение в пользу государства и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" насчет использования двух храмов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила в Facebook министерша культуры Татьяна Бережная.

УПЦ проиграла

12 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу монастыря Украинской Православной Церкви. Речь шла об устранении препятствий в использовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой на территории Верхней лавры.

Решение суда является окончательным и уже вступило в законную силу, говорит Бережная.

Детали апелляции

Монастырь УПЦ требовал через суд восстановить доступ к этим зданиям, чтобы проводить богослужения и религиозные таинства. Его представители настаивали, что договоры использования продолжили действовать, говорит министерша.

По словам Бережной Хозяйственный суд города Киева 13 июня 2023 отказал в удовлетворении иска, после чего монастырь подал апелляцию. Апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Эти два храма монастырь УПЦ использовал на основании двух договоров о повременном безвозмездном пользовании от 17 июня 2016 года.

"Срок их действия завершился 31 декабря 2022 года. Национальный заповедник заранее сообщил о завершении срока действия договоров и о том, что не будет продолжать их в дальнейшем", - уточнила Бережная.

В январе 2023 года комиссия провела инвентаризацию и технический осмотр обоих построек и оформила их возвращение Заповеднику. Судебный спор по пользованию этими храмами продолжался с 2023 года.