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Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен участника стычки в Гидропарке

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:20
Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен участника стычки в Гидропарке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчину признали виновным в нарушении карантина

Днепровский районный суд за нарушение карантина в Киеве оштрафовал на 17 тыс. гривен одного из участников потасовки в Гидропарке. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что речь идет об инциденте на территории Гидропарка, когда полиция не пропускала группу спортсменов на площадку с тренажерами, в результате чего произошла потасовка.

"Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 000 гривен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол был составлен на мужчину 1979 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что суд не стал рассматривать дело Валентина Бурьянова - нарушителя карантина в Гидропарке, задержание которого вызвало резонанс. Протокол вернули полиции, поскольку он был неправильно составлен.

Потасовка с полицейскими в Гидропарке произошла во время акции протеста против карантинных ограничений. Сначала возник спор между спортсменами и полицейскими, которые не пропускали их на площадку. Далее последовала стычка, в результате которой задержали нескольких человек.

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