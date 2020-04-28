Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен участника стычки в Гидропарке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчину признали виновным в нарушении карантина

Днепровский районный суд за нарушение карантина в Киеве оштрафовал на 17 тыс. гривен одного из участников потасовки в Гидропарке. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что речь идет об инциденте на территории Гидропарка, когда полиция не пропускала группу спортсменов на площадку с тренажерами, в результате чего произошла потасовка.

"Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 000 гривен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол был составлен на мужчину 1979 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что суд не стал рассматривать дело Валентина Бурьянова - нарушителя карантина в Гидропарке, задержание которого вызвало резонанс. Протокол вернули полиции, поскольку он был неправильно составлен.

Потасовка с полицейскими в Гидропарке произошла во время акции протеста против карантинных ограничений. Сначала возник спор между спортсменами и полицейскими, которые не пропускали их на площадку. Далее последовала стычка, в результате которой задержали нескольких человек.