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Суд не стал рассматривать дело пловца из Гидропарка

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 16:49
Суд не стал рассматривать дело пловца из Гидропарка
Фото: задержание Валентина Бурьянова (facebook.com/bogdan.aminov)

Дело не стали рассматривать из-за отсутствия свидетелей

Сегодня, 15 апреля, суд не стал рассматривать дело Валентина Бурьянова - нарушителя карантина в Гидропарке, задержание которого вызвало резонанс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бурьянова.

Сообщается, что суд вернул полиции протокол, который составили на Бурьянова после того, как он переплыл реку. В протоколе было указано, что он был в Гидропарке без средств индивидуальной защиты и нарушил карантин. В то же время в протоколе нет информации о свидетелях, вместо этого в документе есть "непонятные прочерки".

Защита предлагала посмотреть видео задержания, но судья заявил, что должен изучить обстоятельства дела на предмет наличия доказательств виновности. При этом из-за неправильно составленного протокола его вернули полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантина в Киеве произошла стычка с полицией, в результате инцидента были задержанные. В частности, на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина возник спор между спортсменами и полицейскими. После этого и произошел эпизод с Бурьяновым, который вплавь пытался добраться к спортивной площадке.

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