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Суд оштрафував на 17 тис. гривень учасника сутички в Гідропарку

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 18:20
Суд оштрафував на 17 тис. гривень учасника сутички в Гідропарку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіка визнали винним у порушенні карантину

Дніпровський районний суд за порушення карантину в Києві оштрафував на 17 тис. гривень одного з учасників бійки в Гідропарку. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що мова йде про інцидент на території Гідропарку, коли поліція не пропускала групу спортсменів на майданчик з тренажерами, в результаті чого сталася бійка.

"Тоді киянин знаходився на вулиці без засобів індивідуального захисту. Суд визнав його винним та наклав штраф у розмірі 17 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що протокол був складений на чоловіка 1979 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд не став розглядати справу Валентина Бур'янова - порушника карантину в Гідропарку, затримання якого викликало резонанс. Протокол повернули поліції, оскільки він був неправильно складений.

Бійка з поліцейськими в Гідропарку сталася під час акції протесту проти карантинних обмежень. Спочатку виникла суперечка між спортсменами і поліцейськими, які не пропускали їх на майданчик. Далі сталася сутичка, в результаті якої затримали кількох людей.

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