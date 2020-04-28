Суд оштрафував на 17 тис. гривень учасника сутички в Гідропарку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіка визнали винним у порушенні карантину

Дніпровський районний суд за порушення карантину в Києві оштрафував на 17 тис. гривень одного з учасників бійки в Гідропарку. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що мова йде про інцидент на території Гідропарку, коли поліція не пропускала групу спортсменів на майданчик з тренажерами, в результаті чого сталася бійка.

"Тоді киянин знаходився на вулиці без засобів індивідуального захисту. Суд визнав його винним та наклав штраф у розмірі 17 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що протокол був складений на чоловіка 1979 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд не став розглядати справу Валентина Бур'янова - порушника карантину в Гідропарку, затримання якого викликало резонанс. Протокол повернули поліції, оскільки він був неправильно складений.

Бійка з поліцейськими в Гідропарку сталася під час акції протесту проти карантинних обмежень. Спочатку виникла суперечка між спортсменами і поліцейськими, які не пропускали їх на майданчик. Далі сталася сутичка, в результаті якої затримали кількох людей.