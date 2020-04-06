Из-за карантина в Киеве произошла стычка с полицией, есть задержанные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двух человек доставили в отделение полиции за нарушение карантина

Из-за карантина в Киеве на территории Гидропарка произошла стычка с полицией, в результате инцидента двух нарушителей забрали в отделение. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина возник спор между спортсменами и полицейскими.

"Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке. В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения", - говорится в сообщении.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей). Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут ограничить передвижения на своих автомобилях, если и дальше будет продолжаться нарушение карантина. При этом он подчеркнул, что подобные ограничения вводятся на уровне правительства.

По состоянию на 6 апреля в Киеве заразились 267 человек и 4 умерли.