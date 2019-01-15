Суд Одессы перенес рассмотрение дела Труханова на 17 января

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Суд изучает письменные доказательства и документы, предоставленные САП

Малиновский районный суд Одессы перенес рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова на 17 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 15 января, суд продолжил рассмотрение по существу обвинительного акта в отношении Труханова и других в завладении средствами местного бюджета в размере 185 млн гривен во время покупки здания бывшего завода "Краян".

В настоящее время суд уже изучил 16 томов дела, и 17 января в 10:00 изучение доказательств продолжится.

Напомним, ранее сообщалось, в ноябре прошлого года Труханову зачитали обвинительный акт, его обвиняют в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору.

Как писало РБК-Украина, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу завода "Краян" вручили обвинительные акты 8 лицам, в том числе и Труханову. Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали в декабре 2016 года наложение ареста на 185 млн гривен, оплаченных из местного бюджета Одессы.