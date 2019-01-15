Суд Одеси переніс розгляд справи Труханова на 17 січня

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Суд проводить дослідження письмових доказів та документів, наданих САП

Малиновський районний суд Одеси переніс розгляд справи мера Одеси Геннадія Труханова на 17 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 15 січня, суд продовжив розгляд по суті обвинувального акту щодо Труханова та інших у заволодінні коштами місцевого бюджету в розмірі 185 млн гривень під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Наразі суд вже дослідив 16 томів справи, і 17 січня о 10:00 дослідження доказів буде продовжено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у листопаді минулого року Труханову зачитали обвинувальний акт, його звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою.

Як писало РБК-Україна, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури по справі заводу "Краян" вручили обвинувальні акти 8 особам, зокрема й Труханову. Крім того, детективи НАБУ і прокурори САП ініціювали в грудні 2016 року накладення арешту на 185 млн гривень, сплачених з місцевого бюджету Одеси.