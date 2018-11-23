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Мэру Одессы Труханову зачитали обвинительный акт

Новости » Общество    23.11.2018 - 16:52
Мэру Одессы Труханову зачитали обвинительный акт
Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Труханова подозревают в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору

В Малиновском районном суде Одессы сегодня, 23 ноября, зачитали обвинительный акт мэру города Геннадию Труханову и другим должностным лицам, которых обвиняют в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что сегодня в зале присутствовал Труханов с заместителями и другими чиновникам Одесского городского совета. Прокурор зачитывал обвинительный акт - в нем всего 174 страницы.

Напомним, 9 ноября суд отклонил все ходатайства защиты мэра Одессы Геннадия Труханова и других фигурантов так называемого дела "Краяна".

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова. Как установило следствие, Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами мэрии Одессы и частной компании завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционная схема реализована под видом покупки здания завода "Краян" по явно завышенной стоимости.

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