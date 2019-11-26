Суд обязал юрисконсульта Белого дома свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Окружной судья принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться повестке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Судья отметил, что никто не может быть выше закона. Он добавил, что длжностные лица исполнительной власти не защищены полностью от обязательного процесса в Конгрессе даже если президент дает прямое распоряжение не соблюдать предписания.

Комитет Палаты представителей направил повестку Макгану за несколько месяцев до того, как нижняя палата Конгресса в сентябре этого года начала расследование импичмента. Профильный комитет Палаты представителей подал в суд на Макгана в августе, чтобы попытаться вызвать его для дачи показаний.

Судья отметила, что она не рассматривает отдельный вопрос о том, может ли Макган удерживать информацию, ссылаясь на привилегию исполнительной власти.

Администрация Трампа отказалась сотрудничать с расследованием импичмента, а также с другими расследованиями, проводимыми демократами, и дала указание нынешним и бывшим должностным лицам не подчиняться повесткам.

Министерство юстиции США заявило, что опротестует решение суда.

Ранее сообщалось, что в юридическом комитете Палаты представителей Соединенных Штатов Америки решили вызвать для дачи показаний бывшего советника главы Белого дома Дона Макгана

Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.