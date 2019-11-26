Суд зобов'язав юрисконсульта Білого дому свідчити у справі про імпічмент Трампа

Окружний суддя прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Суддя зазначив, що ніхто не може бути вище закону. Він додав, що длжностные особи виконавчої влади не повністю захищені від обов'язкового процесу в Конгресі навіть якщо президент дає пряме розпорядження не дотримуватися приписи.

Комітет Палати представників направив повістку Макгану за кілька місяців до того, як нижня палата Конгресу у вересні цього року почала розслідування імпічменту. Профільний комітет Палати представників подав в суд на Макгана в серпні, щоб спробувати викликати його для дачі свідчень.

Суддя зазначила, що вона не розглядає окремий питання про те, чи може Макган утримувати інформацію, посилаючись на привілей виконавчої влади.

Адміністрація Трампа відмовилася співпрацювати з розслідуванням імпічменту, а також з іншими розслідуваннями, проведеними демократами, і дала вказівку нинішнім і колишнім посадовим особам не підкорятися повістками.

Міністерство юстиції США заявило, що оскаржить рішення суду.

Раніше повідомлялося, що в юридичному комітеті Палати представників Сполучених Штатів Америки вирішили викликати для дачі показань колишнього радника глави Білого дому Дона Макгана

Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.