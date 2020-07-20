Суд обязал начать рассмотрение дела о перестрелке полиции в Княжичах

Фото: Киевский апелляционный суд (РБК-Украина)

Во время перестрелки погибли пять правоохранителей

Киевский апелляционный суд обязал Броварской городской районный суд Киевской области начать рассмотрение дела о перестрелке полицейских в Княжичах. Коллегия судей начнет процесс 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Броварской суд в феврале отказался начать рассмотрение дела против 5 сотрудников полиции, обвиняемых в причастности к этой перестрелке. Суд указал, что в обвинительном акте нет конкретики и не указана мотивация действий подсудимых.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

В июне Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, отменил постановление Броварского суда и обязал его начать рассмотрение дела. Коллегия судей начнет процесс 28 июля.

Обвиняемыми в преступлении являются бывший начальник уголовного розыска полиции Киева Леонид Курята, а также полицейские Андрей Курта, Игорь Иващенко, Роман Мариновский и Александр Мелихов.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах под Киевом столичный уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

Между сотрудниками Государственной службы охраны, спецподразделения КОРД и полицейскими началась перестрелка, погибли пять правоохранителей.

В феврале этого года Броварской горрайонный суд вернул Офису генпрокурора дело о перестрелке в Княжичах, а также отменил подозреваемым меры пресечения в виде залога.