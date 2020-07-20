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Суд зобов'язав почати розгляд справи про перестрілку поліції в Княжичах

Київ, Понеділок 20 липня 2020 15:41
Суд зобов'язав почати розгляд справи про перестрілку поліції в Княжичах
Фото: Київський апеляційний суд (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Під час перестрілки загинули п'ятеро правоохоронців

Київський апеляційний суд зобов'язав Броварський міський районний суд Київської області розпочати розгляд справи про перестрілку поліцейських в Княжичах. Колегія суддів почне процес 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Броварський суд у лютому відмовився розпочати розгляд справи проти 5 співробітників поліції, обвинувачених у причетності до цієї перестрілки. Суд вказав, що в обвинувальному акті немає конкретики та не зазначена мотивація дій підсудних.

Прокуратура не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу.

У червні Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, скасував постанову Броварського суду і зобов'язав його почати розгляд справи. Колегія суддів почне процес 28 липня.

Обвинуваченими у злочині є колишній начальник карного розшуку поліції Києва Леонід Курята, а також поліцейські Андрій Курта, Ігор Іващенко, Роман Мариновський і Олександр Меліхов.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в Княжичах під Києвом столичний кримінальний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію по затриманню грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Між співробітниками Державної служби охорони, спецпідрозділу КОРД і поліцейськими зав'язалася перестрілка, загинули п'ятеро правоохоронців.

У лютому цього року Броварський міськрайонний суд повернув Офісу генпрокурора справу про перестрілку в Княжичах, а також скасував підозрюваним запобіжний захід у вигляді застави.

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