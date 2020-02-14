Перестрелка в Княжичах: суд отменил залоги и вернул дело Офису генпрокурора

Фото: после перестрелки в Княжичах (facebook.com/LarysaSargan)

Суд отказался рассматривать обвинительный акт по делу о перестрелке

Броварской горрайонный суд вернул Офису генпрокурора дело о перестрелке в Княжичах, а также отменил подозреваемым меры пресечения в виде залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 10 февраля.

Согласно решению, суд отказался рассматривать дело, в котором обвиняемыми являются четверо бывших сотрудников полиции (участвовали в спецоперации в Княжичах), а также действующий начальник Бахмутского городского отдела полиции (Донецкая область) Леонид Курята.

По мнению суда, в обвинительном акте не конкретизированы нарушения, которые возможно допустили подсудимые, также допущен ряд неточностей.

Сторона потерпевших и прокуратура выступали против возврата обвинительного акта и заявили, что подсудимые затягивают процесс и отказываются сотрудничать со следствием.

Суд также отменил всем обвиняемым меры пресечения в виде залогов (57 тыс. и 192 тыс. гривен).

Напомним, в декабре в журналистском расследовании проекта "Слідство.Інфо" сообщалось, что руководство полиции Киева могло фальсифицировать доказательства в деле о стрельбе в Княжичах.

Резонансная перестрелка произошла в декабре 2016 года, когда киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию в Княжичах. В ходе нее на место прибыла полиция охраны Броварского отделения, которая отреагировала на сигнализацию в одном из соседних домов и задержала двух участников спецоперации. После этого началась перестрелка, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.