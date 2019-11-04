ru
ua

Суд обязал компанию Трампа раскрыть налоговую отчетность

Новости » Политика   

Налоговая отчетность будет добавлена к уголовному делу в отношении выплат американским актрисам

Апелляционный суд в Соединенных Штатах Америки удовлетворил иск окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Вэнса и обязал компанию президента Дональда Трампа Mazars USA предоставить нью-йоркским прокурорам свою налоговую отчетность.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что прокурор требовал у Mazars USA налоговую отчетность и связанную документацию по 2011-2018 годам.

Она будет добавлена к уголовному делу в отношении незаконных выплат американским актрисам Сторми Дэниелс и Карен Макдугал. Они утверждают, что Дональд Трамп заплатил им после интимных отношений за их молчание.

Представители Трампа сказали, что выполнение решения суда нанесет "непоправимый ущерб", и заявили, что обжалуют решение.

Издание предполагает, что теперь дело могут рассматривать в Верховном суде, где сейчас большинство судей являются представителями Республиканской партии.

Сам Трамп заявил, что решение Апелляционного суда является частью политического заговора против него.

Напомним, в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей Соединненых Штатов Америки, который запрашивал финансовые документы президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

Кроме того, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал просьбу беспрецедентной, в связи с которым "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

Южная Корея выразила обеспокоенность запуском ракет КНДР Сегодня на западе Украины возможны дожди
Читать все новости