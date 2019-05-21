Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сообщение юристов Дональда Трампа стало последним шагом в развитии событий по противостоянию между Белым домом и Конгрессом

Команда юристов президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подала иск против решения федерального судьи, который обязал бухгалтерскую фирму Трампа передать Конгрессу его финансовые документы за период, когда он еще не занимал пост главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.

"Адвокаты президента Трампа во вторник уведомили федерального судью, что они обжаловали "все аспекты" его решения, обнародованного в понедельник о том, что бухгалтерская фирма президента должна передать его финансовые отчеты Конгрессу", - говорится в сообщении.

Сообщение юристов Дональда Трампа стало последним шагом в развитии событий по противостоянию между Белым домом и Конгрессом в попытках раскрыть документы о финансовой деятельности Трампа до его президентских полномочий.

В частности, Комитет по вопросам надзора Палаты представителей требует финансовые документы Трампа для того, чтобы определить, имели ли место конфликты интересов и нарушения закона, когда президент не отстранился от своего бизнеса. В Белом доме заявляют, что комитет превышает конституционные полномочия, предоставленные Конгрессу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей Соединненых Штатов Америки, который запрашивал финансовые документы президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

Кроме того, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал просьбу беспрецедентной, в связи с которым "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".