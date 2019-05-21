ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации

Новости » Политика    21.05.2019 - 21:48
Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сообщение юристов Дональда Трампа стало последним шагом в развитии событий по противостоянию между Белым домом и Конгрессом

Команда юристов президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подала иск против решения федерального судьи, который обязал бухгалтерскую фирму Трампа передать Конгрессу его финансовые документы за период, когда он еще не занимал пост главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.

"Адвокаты президента Трампа во вторник уведомили федерального судью, что они обжаловали "все аспекты" его решения, обнародованного в понедельник о том, что бухгалтерская фирма президента должна передать его финансовые отчеты Конгрессу", - говорится в сообщении.

Сообщение юристов Дональда Трампа стало последним шагом в развитии событий по противостоянию между Белым домом и Конгрессом в попытках раскрыть документы о финансовой деятельности Трампа до его президентских полномочий.

В частности, Комитет по вопросам надзора Палаты представителей требует финансовые документы Трампа для того, чтобы определить, имели ли место конфликты интересов и нарушения закона, когда президент не отстранился от своего бизнеса. В Белом доме заявляют, что комитет превышает конституционные полномочия, предоставленные Конгрессу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей Соединненых Штатов Америки, который запрашивал финансовые документы президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

Кроме того, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал просьбу беспрецедентной, в связи с которым "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

В США суд обязал предоставить Конгрессу налоговые декларации Трампа Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости
Новости Украины Дональд ТрампСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь