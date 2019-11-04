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Суд зобов'язав компанію Трампа розкрити податкову звітність

Новини » Політика   

Податкова звітність буде додано до кримінальній справі стосовно виплат американським актрисам

Апеляційний суд у Сполучених Штатах Америки задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса і зобов'язав компанію президента Дональда Трампа Mazars USA надати нью-йоркським прокурорам свою податкову звітність.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Зазначається, що прокурор вимагав у Mazars USA податкову звітність та документацію пов'язану з 2011-2018 років.

Вона буде додана до кримінальної справи щодо незаконних виплат американським актрисам Стормі Деніелс і Карен Макдугал. Вони стверджують, що Дональд Трамп заплатив їм після інтимних стосунків за їх мовчання.

Представники Трампа сказали, що виконання рішення суду завдасть "непоправної шкоди", і заявили, що оскаржать рішення.

Видання припускає, що тепер справу можуть розглядати у Верховному суді, де зараз більшість суддів є представниками Республіканської партії.

Сам Трамп заявив, що рішення Апеляційного суду є частиною політичної змови проти нього.

Нагадаємо, у Вашингтоні окружної суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників Соединненых Штатів Америки, який запитував фінансові документи президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми. Суддя Аміт Мехта також відхилив прохання Трампа відкласти прийняття рішення до апеляції.

Крім того, на початку травня Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнучин назвав прохання безпрецедентною, у зв'язку з яким виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків".

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