Суд обрав запобіжний захід Тищенку

Як заявив суддя, клопотання прокурорів щодо застосування стосовно Тищенка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту вирішили задовольнити.

Нардеп перебуватиме під домашнім арештом щонайменше 60 днів.

Що відомо про скандал з Тищенком в Дніпрі

Нагадаємо, що 20 червня в центрі Дніпра група людей у балаклавах і камуфляжі напали на колишнього військовослужбовця ЗСУ. Згодом стало відомо, що йдеться про екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним "Син". Невідомі напали на нього тоді, коли Павлов гуляв вулицею з маленькою дитиною. Перед цим, як повідомили в мережі, в екс-бійця виникла суперечка із Тищенком і його командою за те, що вони прогулюються містом зі зброєю та у військовій формі. Серед учасників сутички також був і поліцейський. ЗМІ повідомили, що йдеться про працівника столичної поліції, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де "брав участь у проведенні слідчих дій в іншій справі". Сьогодні джерела РБК-Україна розповіли, що цього правоохоронця звільнили.

Сьогодні ДБР прийшло з обшуками до Тищенка. Йому оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України). На додаток, під час вручення йому підозри депутат розбив свій телефон, утім у ДБР впевнені, що "це не завадить слідству отримати з нього інформацію".

Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Однак, імені цієї людини правоохоронці не вказують.

Слідство встановило, що група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Правоохоронці кажуть, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Додамо, що на інцидент раніше відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який зазначив, що всі причетні мають понести покарання й "неважливо, що це за люди". Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який доводиться Тищенку кумом, назвав поведінку нардепа "абсолютно ганебною".