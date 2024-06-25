Суд избрал меру пресечения Тищенко

Как заявил судья, ходатайство прокуроров о применении по отношению к Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста решили удовлетворить.

Нардеп будет находиться под домашним арестом по меньшей мере 60 дней.

Что известно о скандале с Тищенко в Днепре

Напомним, что 20 июня в центре Днепра группа людей в балаклавах и камуфляже напала на бывшего военнослужащего ВСУ. Впоследствии стало известно, что речь идет об экс-бойце подразделения Kraken Дмитрии Павлове с позывным "Сын". Неизвестные напали на него, когда Павлов на улице гулял с маленьким ребенком. Перед этим, как сообщили в сети, у экс-бойца возник спор с Тищенко и его командой за то, что они прогуливаются по городу с оружием и в военной форме. Среди участников стычки также был и полицейский. СМИ сообщили, что речь идет о работнике столичной полиции, который находился в Днепре в командировке, где "участвовал в проведении следственных действий по другому делу". Сегодня источники РБК-Украина рассказали, что этого правоохранителя уволили.

Сегодня ГБР пришло с обысками к Тищенко. Ему объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Вдобавок, во время вручения ему подозрения депутат разбил свой телефон, однако в ГБР уверены, что "это не помешает следствию получить из него информацию".

Также подозрение получило еще одно лицо, принимавшее активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Однако имени этого человека правоохранители не указывают.

Следствие установило, что группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Правоохранители говорят, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Добавим, что на инцидент ранее отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко, отметивший, что все причастные должны понести наказание и "неважно, что это за люди". В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который приходится Тищенко кумом, назвал поведение нардепа "совершенно позорным".