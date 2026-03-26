Суд избрал меру пресечения Гусакову по делу о мошенничестве с донатами
Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Назария Гусакова, которого подозревают в присвоении пожертвований на лечение СМА. Суд решил отправить его под ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.
Эту информацию РБК-Украина подтвердили источники в правоохранительных органах.
Решение приняли 26 марта во время судебного заседания, в котором Гусаков и его адвокат участвовали по видеосвязи.
Прокурор просил круглосуточный арест
Сторона обвинения настаивала на круглосуточном домашнем аресте. Прокурор объяснил: Гусаков может свободно пересекать границу из-за инвалидности, а также есть риск уничтожения доказательств.
Адвокат просила заменить круглосуточный арест на ночной. По ее словам, подозреваемый нуждается дважды в день в вентиляции легких и должен выходить на свежий воздух.
"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд отнюдь не может. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания", - сказала адвокат.
Прокурор признал, что в ходатайстве действительно не учитывал потребности в вентиляции легких.
Выходить с места жительства во Львове он сможет только для получения медицинской помощи. Также он обязан сдать загранпаспорт.
По версии следствия, Гусаков собирал средства в соцсетях, заявляя о якобы критической потребности в дорогом препарате от СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно за счет местного бюджета.
Следствие считает, что собранные деньги могли тратиться на азартные игры, криптовалюту и личные нужды. Сумма ущерба - 2 миллиона гривен.
Гусакову объявили подозрение по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины).