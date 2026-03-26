Суд избрал меру пресечения Гусакову по делу о мошенничестве с донатами

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Назария Гусакова, которого подозревают в присвоении пожертвований на лечение СМА. Суд решил отправить его под ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.

Решение приняли 26 марта во время судебного заседания, в котором Гусаков и его адвокат участвовали по видеосвязи.

Прокурор просил круглосуточный арест

Сторона обвинения настаивала на круглосуточном домашнем аресте. Прокурор объяснил: Гусаков может свободно пересекать границу из-за инвалидности, а также есть риск уничтожения доказательств.

Адвокат просила заменить круглосуточный арест на ночной. По ее словам, подозреваемый нуждается дважды в день в вентиляции легких и должен выходить на свежий воздух.

"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд отнюдь не может. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания", - сказала адвокат.

Прокурор признал, что в ходатайстве действительно не учитывал потребности в вентиляции легких.

Выходить с места жительства во Львове он сможет только для получения медицинской помощи. Также он обязан сдать загранпаспорт.