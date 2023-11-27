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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Фото: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору у понеділок, 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Що відомо про справу глави Держспецзв'язку та його заступника

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Спочатку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Пізніше Щиголь вийшов під заставу у 25 млн гривень.

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