Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору у понеділок, 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як повідомляється, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.
Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.
Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.
Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.
Спочатку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.
Пізніше Щиголь вийшов під заставу у 25 млн гривень.
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