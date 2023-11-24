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Екс-глава Держспецзв'язку Щиголь вийшов під заставу в 25 млн гривень

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 20:22
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Екс-глава Держспецзв'язку Щиголь вийшов під заставу в 25 млн гривень Фото: Юрій Щиголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Юлія Акимова

Колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь сьогодні, 24 листопада, вийшов з-під варти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що на нього поклали низку обов'язків, а саме необхідно здати паспорти та носити електронний браслет.

Що відомо про справу Щиголя

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Вчора повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту.

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