RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи

Фото: суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору в понедельник, 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Что известно о деле главы Госспецсвязи и его заместителя

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Сначала Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде заключения под стражу.

Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
САПГосспецсвязиАнтикоррупционный суд