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Командир 155 бригади втік в СЗЧ, а щодо його солдатів йде розслідування

18:55 11.07.2026 Сб
2 хв
Правоохоронці вже оголосили його в розшук
aimg Сергій Козачук
Командир 155 бригади втік в СЗЧ, а щодо його солдатів йде розслідування Фото: командир 155 ОМБр Станіслав Лучанов (155-ombr.mil.gov.ua)
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В ОК "Північ" відреагували на скандал навколо військової частини А5001. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а командир частини самовільно залишив місце служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Деталі розслідування та відсторонення

У командуванні зазначили, що за фактом подій, які пов'язані з військовослужбовцями частини, правоохоронні органи вже розпочали слідчі дії. ОК "Північ" надає розслідуванню всебічну підтримку для забезпечення максимальної прозорості.

Усі особи, які фігурують у справі, наразі відсторонені від виконання службових обов'язків та співпрацюють зі слідством. Водночас командувача підрозділу досі шукають.

"Місцезнаходження командира в/ч А5001 Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється", - повідомили в ОК "Північ".

Заклик до медіа та громадськості

Військові наголосили, що всі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть відповідальність за законом. Деталі справи пообіцяли оприлюднити пізніше через правоохоронні органи - щойно це стане можливим без шкоди для слідства.

Що передувало

Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова відсторонили від служби на тлі скандалу з викраденням людей на Київщині.

У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб увірвалися на подвірʼя двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку.

За підозрою у викраденні цивільних чоловіків правоохоронці затримали дев'ятьох бійців 155-ї бригади. Серед затриманих осіб - командир батальйону цієї ж бригади. Його підлеглих наразі офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків.

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду відносно нещодавно - у лютому 2026 року. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Скандал у полку "Скеля"

Нагадаємо, нещодавно суд відправив під варту військовослужбовця штурмового полку "Скеля", якого підозрюють у жорстокому побитті військового капелана та підполковника у Харківській області. Наразі правоохоронці детально перевіряють інші можливі факти насилля у цьому підрозділі.

Раніше Державне бюро розслідувань вже розпочало розслідування щодо штурмового полку "Скеля". Приводом для кримінального провадження стали публікації у медіа про можливе насильство над військовослужбовцями з боку командування.

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