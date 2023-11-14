UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд обрав запобіжний захід Дубінському

Фото: Олександр Дубінський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Суд вирішив обрати запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Дубінського.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Засідання проходило у закритому режимі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського, який перебуває під домашнім арештом. Такий запобіжний захід нардепу обрали після того, як його почали підозрювати в організації схеми для ухилянтів.

Після обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському у державній зраді. За інформацією правоохоронців, парламентар міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Головними завданнями такої організації були: розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

Таким чином, нардепу загрожує до 15 років в'язниці.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудВерховна радаЗапобіжний захід