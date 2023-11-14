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Суд избрал меру пресечения Дубинскому

Фото: Александр Дубинский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Суд решил избрать меру пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Дубинского.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату  в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залога. Заседание проходило в закрытом режиме.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 13 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому, который находится под домашним арестом. Такую меру пресечения нардепу избрали после того, как его начали подозревать в организации схемы для уклонистов. 

После обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому в государственной измене. По информации правоохранителей, парламентарий мог входить в состав преступной организации, которую сформировало российское Главное разведывательное управление. 

Главными задачами такой организации были: расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. 

Таким образом, нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

 

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