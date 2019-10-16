В суд направили обвинительные акты против Вилкула и Колесникова

Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Бывших нардепов обвиняют в злоупотреблении властью

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вилкула и Колесникова обвиняют в злоупотреблении властью, которое повлекло тяжкие последствия.

Напомним, в начале сентября Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск. Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности. Что касается Колесникова, по данным следствия, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

Позже Октябрьский суд Днепра отпустил Вилкула и Колесникова на поруки нардепа Дмитрий Шпенов. Такое решение было принято в связи с тем, что прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными.