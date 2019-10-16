До суду направили обвинувальні акти проти Вілкула і Колеснікова

Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесников (колаж РБК-Україна)

Колишніх нардепів звинувачують у зловживанні владою

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальні акти у відношенні колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова. Про це повідомляє прес-служба прокуратуры.

Вілкула і Колесникова звинувачують у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, на початку вересня Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук. Вілкула підозрюють у тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності. Що стосується Колесникова, за даними слідства, він на посту глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

Пізніше Жовтневий суд Дніпра відпустив Вілкула та Колеснікова на поруки нардепа Дмитро Шпенов. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними.