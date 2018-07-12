Суд наложил арест на имущество и наличные средства двоюродного брата Каськива

Суд наложил арест на автомобиль Porsche Cayenne 2011 года выпуска и наличные средства Александра Матковского

Суд наложил арест на счета двоюродного брата экс-председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, Александра Матковского в "Альфа-Банке" и "Приватбанке". Такое решение принял Соломянский районный суд города Киева по результатам рассмотрения ходатайств детективов НАБУ, сообщает "Слово и Дело".

Также суд наложил арест на автомобиль Porsche Cayenne 2011 года выпуска и наличные средства.

Как сообщалось, в июне 2018 года еще двум участникам коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ("Госинвестпроекта") сообщено о подозрении, одного из них задержали.

Как сообщалось, детективы НАБУ 21 июня 2018 года задержали восьмого участника коррупционной схемы по завладению 259,2 млн гривен "Госинвестпроекта".

Отмечалось, что в этот же день данному лицу, который оказался двоюродным братом бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива было сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что о подозрении было сообщено и родному брату Каськива, сейчас он находится за пределами Украины.

Напомним, в декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению государственными проектами Украины Владислава Каськива.

Согласно информации пресс-службы, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).