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Справа "Держінвестпроекту": ще двом учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 12:37
Фото: Владислав Каськів (old.kharkivoda.gov.ua)
Фото: Владислав Каськів (old.kharkivoda.gov.ua)

Про підозру повідомлено рідному та двоюрідному братам Владислава Каськіва

Ще двом учасникам корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами ("Держінвестпроекту") повідомлено про підозру, одного з них затримано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляється, детективи НАБУ 21 червня 2018 року затримали восьмого учасника корупційної схеми з заволодіння 259,2 млн гривень "Держінвестпроекту". 

"Цього ж дня цій особі, яка виявилась двоюрідним братом колишнього голови "Держінвестпроекту" (Владислава Каськіва, - ред.), повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що про підозру було повідомлено і рідному брату Каськіва, наразі він знаходиться поза межами України.

Загалом, по справі "Держінвестпроекту" наразі є дев’ять підозрюваних, їхні дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Як повідомляється, у 2012 році з держбюджету було виділено понад 500 млн гривень на нацпроекти, зокрема, на встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а також на проект "Олімпійська надія-2022" - мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Але, через розкрадання 259,2 млн гривень із вказаної суми, зазначені проекти не були реалізовані.

За версією слідства, вказані кошти ДП "Державна інвестиційна компанія", що контролювалася "Держінвестпроектом", перевела на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам вказаних підприємств, після цього кошти перенаправили на рахунки підприємств, зареєстрованих на Кіпрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у грудні 2017 року Генеральна прокуратура України завершила розслідування у відношенні екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління державними проектами України Владислава Каськіва.

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Теги публікації: Владислав Каськів, Государственный комитет по инвестициям и инновациям, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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