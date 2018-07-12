Суд наклав арешт на майно та готівкові кошти двоюрідного брата Каськіва

Суд наклав арешт на автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску й готівкові кошти Олександра Матковського

Суд наклав арешт на рахунки двоюрідного брата екс-голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва Олександра Матковського в "Альфа-Банку" та "ПриватБанку". Таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва за результатами розгляду клопотань детективів НАБУ, повідомляє "Слово і Діло".

Також суд наклав арешт на автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску й готівкові кошти.

Як повідомлялося, в червні 2018 року ще двом учасникам корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами ("Держінвестпроекту") повідомлено про підозру, одного з них затримано.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 21 червня 2018 року затримали восьмого учасника корупційної схеми з заволодіння 259,2 млн гривень "Держінвестпроекту".

Зазначалось, що цього ж дня цій особі, яка виявилась двоюрідним братом колишнього голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Також зазначається, що про підозру було повідомлено і рідному брату Каськіва, наразі він знаходиться поза межами України.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Генеральна прокуратура України завершила розслідування у відношенні екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління державними проектами України Владислава Каськіва.

Згідно з інформацією прес-служби, він підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).